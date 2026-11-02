Компания Anthropic добавила в системные инструкции Claude Code правило, запрещающее модели воспроизводить конкретные существующие видеоигры, даже если пользователь изменит их название или назовет результат оригинальным. При этом Claude должен и далее помогать создавать оригинальные игры, проекты в определенном жанре и игры на основе собственного дизайна и активов пользователя, сообщает Ars Technica.

Новое правило для Claude Code

Энтузиаст декомпиляции под псевдонимом chasm обратил внимание на изменение в конце октября. По его данным, правило появилось в JSON-файле Claude Code примерно 27 октября. Издание XDA независимо подтвердило наличие этой инструкции в бинарном файле Claude Code версии 2.1.314, выпущенной 30 октября.

Инженер Anthropic Адди Османи подтвердил, что компания добавила в промпт Claude Code для модели Opus 5.5 два предложения. По его словам, целью было отвратить модель от воспроизведения конкретных чужих игр, поскольку использование Claude для нарушения прав интеллектуальной собственности противоречит политике сервиса. Османи также заявил, что Anthropic продолжит корректировать подход, чтобы сохранить возможность создавать оригинальные игры.

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Волна AI-портов и декомпиляций

Новые ограничения появились на фоне распространения игровых проектов, созданных с помощью инструментов программирования с искусственным интеллектом. Речь, в частности, идет о копиях демоверсий игр, а также о тысячах проектов по декомпиляции и переносу ретроигр на другие платформы. Такие инструменты существенно ускорили работу, которая ранее требовала значительных усилий программистов.

Сообщество decomp.dev, посвященное декомпиляции игр, в прошлом месяце объявило о закрытии. Его администратор Люк Стрит объяснил это тем, что развитие AI-инструментов изменило сообщественный характер работы: новые участники сосредоточены на быстром переносе игр, в том числе с использованием декомпиляций, к которым они сами не были причастны.

Ограничения не остановят все копии

Как отмечает Ars Technica, желающие воспроизводить игры могут перейти к другим передовым моделям без таких ограничений или к открытым моделям. В то же время новая инструкция может помочь Anthropic снизить риск потенциальной ответственности по делам о нарушении авторских прав. Издание также указывает, что границу между прямой копией, игрой определенного жанра и творческой переработкой может быть сложно определить даже в суде.

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