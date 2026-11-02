Anthropic обмежила Claude у відтворенні конкретних відеоігор — Ars Technica

Компанія Anthropic додала до системних інструкцій Claude Code правило, яке забороняє моделі відтворювати конкретні наявні відеоігри, навіть якщо користувач змінить їхню назву або назве результат оригінальним. Водночас Claude має й надалі допомагати створювати оригінальні ігри, проєкти в певному жанрі та ігри на основі власного дизайну й активів користувача, повідомляє Ars Technica.

Нове правило для Claude Code

Ентузіаст декомпіляції під псевдонімом chasm звернув увагу на зміну наприкінці жовтня. За його даними, правило з’явилося у файлі JSON Claude Code приблизно 27 жовтня. Видання XDA незалежно підтвердило наявність цієї інструкції у бінарному файлі Claude Code версії 2.1.314, випущеній 30 жовтня.

Інженер Anthropic Адді Османі підтвердив, що компанія додала до підказки Claude Code для моделі Opus 5.5 два речення. За його словами, метою було відвернути модель від відтворення конкретних чужих ігор, адже використання Claude для порушення прав інтелектуальної власності суперечить політиці сервісу. Османі також заявив, що Anthropic продовжить коригувати підхід, аби зберегти можливість створювати оригінальні ігри.

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Хвиля AI-портів і декомпіляцій

Нові обмеження з’явилися на тлі поширення ігрових проєктів, створених за допомогою інструментів програмування зі штучним інтелектом. Йдеться, зокрема, про копії ігрових демоверсій, а також тисячі проєктів із декомпіляції та перенесення ретроігор на інші платформи. Такі інструменти істотно прискорили роботу, яка раніше вимагала значних зусиль програмістів.

Спільнота decomp.dev, присвячена декомпіляції ігор, минулого місяця оголосила про закриття. Її адміністратор Люк Стріт пояснив це тим, що розвиток AI-інструментів змінив спільнотний характер роботи: нові учасники зосереджуються на швидкому перенесенні ігор, зокрема використовуючи декомпіляції, до яких самі не долучалися.

Обмеження не зупинять усі копії

Як зазначає Ars Technica, охочі відтворювати ігри можуть перейти до інших передових моделей без таких обмежень або до відкритих моделей. Водночас нова інструкція може допомогти Anthropic зменшити ризик потенційної відповідальності у справах про порушення авторських прав. Видання також вказує, що межу між прямою копією, грою певного жанру та творчою переробкою може бути складно визначити навіть у суді.

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