Firma Anthropic dodała do instrukcji systemowych Claude Code zasadę zakazującą modelowi odtwarzania konkretnych istniejących gier wideo, nawet jeśli użytkownik zmieni ich nazwę lub nazwie wynik oryginalnym. Jednocześnie Claude ma nadal pomagać w tworzeniu oryginalnych gier, projektów w określonym gatunku oraz gier opartych na własnym projekcie i zasobach użytkownika, informuje Ars Technica.

Nowa zasada dla Claude Code

Entuzjasta dekompilacji posługujący się pseudonimem chasm zwrócił uwagę na zmianę pod koniec października. Według jego danych zasada pojawiła się w pliku JSON Claude Code około 27 października. Serwis XDA niezależnie potwierdził obecność tej instrukcji w pliku binarnym Claude Code w wersji 2.1.314, wydanej 30 października.

Inżynier Anthropic Addy Osmani potwierdził, że firma dodała dwa zdania do promptu Claude Code dla modelu Opus 5.5. Jak stwierdził, celem było odwiedzenie modelu od odtwarzania konkretnych cudzych gier, ponieważ wykorzystywanie Claude’a do naruszania praw własności intelektualnej jest sprzeczne z polityką usługi. Osmani oświadczył również, że Anthropic będzie nadal dostosowywać swoje podejście, aby zachować możliwość tworzenia oryginalnych gier.

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Fala portów i dekompilacji AI

Nowe ograniczenia pojawiły się w związku z rozpowszechnianiem projektów gier tworzonych za pomocą narzędzi programistycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Chodzi w szczególności o kopie demonstracyjnych wersji gier, a także tysiące projektów dekompilacji i przenoszenia gier retro na inne platformy. Takie narzędzia istotnie przyspieszyły pracę, która wcześniej wymagała znacznego wysiłku programistów.

Społeczność decomp.dev, poświęcona dekompilacji gier, ogłosiła w ubiegłym miesiącu zamknięcie. Jej administrator Luke Street wyjaśnił to tym, że rozwój narzędzi AI zmienił społecznościowy charakter pracy: nowi uczestnicy koncentrują się na szybkim przenoszeniu gier, w tym z wykorzystaniem dekompilacji, do których sami się nie przyczynili.

Ograniczenia nie powstrzymają wszystkich kopii

Jak wskazuje Ars Technica, osoby chcące odtwarzać gry mogą przejść do innych zaawansowanych modeli bez takich ograniczeń lub do modeli otwartych. Jednocześnie nowa instrukcja może pomóc Anthropic ograniczyć ryzyko potencjalnej odpowiedzialności w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich. Publikacja wskazuje również, że granicę między bezpośrednią kopią, grą określonego gatunku a twórczą przeróbką może być trudno określić nawet w sądzie.

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