Meta计划在2027年3月前为Quest 2和Quest Pro VR头显发布最后一次操作系统更新。据The Verge报道，v213版本预计将成为这些设备的最终更新。

补丁将持续至2027年底

在最后一个操作系统版本发布后，Meta将继续在2027年底前为Quest 2和Quest Pro发布安全补丁和关键错误修复。开发者也可在2027年12月前提交支持这些头显的应用程序。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Quest 3和3S将成为基础机型

Meta将Quest 3和Quest 3S称为面向Meta VR玩家的新基础产品线。该公司表示，这些机型拥有更大的性能余量和内置的混合现实功能。Meta称，为Quest 3和Quest 3S开发的应用程序也将能够在Meta VR Glasses上运行，后者将使用相同的操作系统和SDK。

Meta在Meta VR Glasses计划于2027年春季推出之前宣布了这一变化。该公司于2020年推出Quest 2，于2022年推出Quest Pro，并在2024年停止销售这两款机型。

关注我们在