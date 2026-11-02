Meta planuje do marca 2027 roku wydać ostatnią aktualizację systemu operacyjnego dla gogli VR Quest 2 i Quest Pro. Ostatnią aktualizacją dla tych urządzeń ma być wersja v213, informuje The Verge.

Łatki do końca 2027 roku

Po wydaniu ostatniej wersji systemu Meta będzie nadal publikować dla Quest 2 i Quest Pro łatki bezpieczeństwa oraz poprawki krytycznych błędów do końca 2027 roku. Deweloperzy będą również mogli zgłaszać aplikacje obsługujące te gogle do grudnia 2027 roku.

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Quest 3 i 3S staną się podstawowymi modelami

Meta nazwała Quest 3 i Quest 3S nową podstawową linią dla graczy Meta VR. Firma oświadczyła, że modele te mają większy zapas wydajności oraz wbudowane możliwości rzeczywistości mieszanej. Według Meta aplikacje opracowane dla Quest 3 i Quest 3S będą mogły działać również na Meta VR Glasses, które będą korzystać z tego samego systemu operacyjnego i SDK.

Meta ogłosiła tę zmianę przed planowanym debiutem Meta VR Glasses wiosną 2027 roku. Firma wydała Quest 2 w 2020 roku, Quest Pro w 2022 roku, a w 2024 roku zakończyła sprzedaż obu modeli.

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