Izraelska Krajowa Dyrekcja Cybernetyczna ostrzegła sieci handlowe, firmy spożywcze i centra logistyczne w kraju w związku z falą cyberataków na systemy chłodzenia w Europie. Urząd wezwał firmy do sprawdzenia urządzeń chłodniczych i systemów zarządzania, przede wszystkim tych, do których technicy i dostawcy usług mogą łączyć się zdalnie, informuje Jerusalem Post.

Ataki na sklepy w Europie

Podczas ataków sprawcy uzyskiwali kontrolę nad ustawieniami lodówek i zamrażarek oraz podnosili temperaturę. Doprowadziło to do zepsucia dużych ilości żywności i znacznych strat finansowych. W niektórych przypadkach ataki spowodowały także uszkodzenia sprzętu i pożary.

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Wśród poszkodowanych firm publikacja wymienia grupy supermarketów Ahold Delhaize i Colruyt w Belgii i Luksemburgu, szwedzkie sieci ICA i Coop, a także co najmniej jeden sklep IKEA. Menedżerka franczyzowego sklepu ICA w Sztokholmie, Engla Ingwall, powiedziała Reutersowi, że atak zauważono dopiero kilka godzin po tym, jak doszło do niego około drugiej w nocy. Według niej temperatura we wszystkich zamrażarkach osiągnęła 50 stopni Celsjusza.

Zalecenia dla firm

Izraelska dyrekcja cybernetyczna poprosiła sieci handlowe o zgłoszenie wyników kontroli i podjętych środków ochrony. Wśród zaleceń są: niepodłączanie systemów chłodzenia i zarządzania bezpośrednio do internetu, zmiana domyślnych haseł, aktualizacja przestarzałych systemów, zabezpieczenie zdalnego dostępu uwierzytelnianiem wieloskładnikowym oraz skonfigurowanie niezależnych powiadomień o nietypowych zmianach temperatury.

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