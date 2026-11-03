Google uruchomił w Indiach eksperymentalną aplikację AI Dreambeans, która automatycznie tworzy spersonalizowane ilustrowane historie na podstawie cyfrowej aktywności użytkownika. To pierwszy rynek dla tej usługi poza Stanami Zjednoczonymi. Jak informuje TechCrunch, aplikacja na Androida i iOS obsługuje 13 lokalnych języków, w tym hindi, pendżabski, tamilski, telugu i bengalski, a także angielski.

Historie bez poleceń

Dreambeans zaprezentowano w czerwcu. Aplikacja wykorzystuje dane z połączonych usług Google, w tym Calendar, Gemini, Gmail, Photos, Search i YouTube, aby bez tekstowego polecenia generować wizualne historie o zainteresowaniach i codziennym życiu użytkownika. Początkowo usługa tworzyła statyczne ilustracje AI, a później Google dodał możliwość animowania obrazów w poszczególnych historiach za pomocą modelu generowania wideo Veo.

Google wyjaśnił wybór Indii znacznym zainteresowaniem użytkowników aplikacją oraz szerokim wykorzystaniem usług firmy w tym kraju. Menedżerka produktu Google Gezde Oznur zaznaczyła, że w Indiach wysoki jest odsetek użytkowników, którzy jednocześnie korzystają z Gemini, Gmaila i Google Photos.

Ograniczenia językowe i prywatności

Mimo obsługi wielu języków użytkownik może wybrać dla tworzonych historii tylko jeden język naraz. Dreambeans może analizować informacje z usług Google w różnych językach, ale na razie nie generuje historii w mieszanych językach. Może to być ograniczeniem dla użytkowników, którzy w codziennej komunikacji łączą hindi i angielski.

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Użytkownicy mogą samodzielnie określać, które usługi Google podłączyć do Dreambeans, i odłączać je w dowolnym momencie. Dane aplikacji można również usunąć w samej aplikacji. Według Oznur informacje usunięte z połączonych usług są również usuwane z systemu personalizacji Dreambeans. Użytkownicy mogą poprosić aplikację, aby nie wyświetlała historii na określone tematy, w tym związane z pracą.

Wyniki w USA

Według szacunków Sensor Tower od debiutu w USA Dreambeans pobrano niemal 55 tys. razy. Około 63% tych pobrań przypadło na wrzesień, gdy Google otworzył dostęp do aplikacji dla wszystkich amerykańskich użytkowników w wieku od 18 lat. W październiku liczba pobrań spadła o 84% w porównaniu z poprzednim miesiącem — do około 5,5 tys.

Dreambeans jest dostępny wyłącznie dla właścicieli osobistych kont Gmail, a nie kont firmowych. Utworzone historie widzi tylko właściciel konta. Google bada również możliwość rozszerzenia funkcji aplikacji, aby nie tylko oferowała spersonalizowane historie i rekomendacje, lecz także pomagała użytkownikom działać na podstawie tych propozycji.

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