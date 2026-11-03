Google запустила в Индии экспериментальное ИИ-приложение Dreambeans, которое автоматически создаёт персонализированные иллюстрированные истории на основе цифровой активности пользователя. Это первый рынок для сервиса за пределами США. Как сообщает TechCrunch, приложение для Android и iOS поддерживает 13 местных языков, среди которых хинди, пенджаби, тамильский, телугу и бенгальский, а также английский.

Истории без запросов

Dreambeans представили в июне. Приложение использует данные из подключённых сервисов Google, включая Calendar, Gemini, Gmail, Photos, Search и YouTube, чтобы без текстового запроса генерировать визуальные истории об интересах и повседневной жизни пользователя. Сначала сервис создавал статичные ИИ-иллюстрации, а позже Google добавила возможность анимировать изображения в отдельных историях с помощью модели генерации видео Veo.

В Google объяснили выбор Индии значительным интересом пользователей к приложению и широким использованием сервисов компании в стране. Менеджер по продукту Google Гезде Ознур отметила, что в Индии высока доля пользователей, одновременно использующих Gemini, Gmail и Google Photos.

Языковые ограничения и ограничения конфиденциальности

Несмотря на поддержку многих языков, пользователь может выбрать для созданных историй только один язык одновременно. Dreambeans может анализировать информацию из сервисов Google на разных языках, однако пока не генерирует истории со смешанными языками. Это может быть ограничением для пользователей, которые сочетают хинди и английский в повседневном общении.

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Пользователи могут самостоятельно определять, какие сервисы Google подключать к Dreambeans, и отключать их в любой момент. Данные приложения также можно удалить в самом приложении. По словам Ознур, информация, удалённая из подключённых сервисов, удаляется и из системы персонализации Dreambeans. Пользователи могут попросить приложение не показывать истории на определённые темы, в частности связанные с работой.

Показатели в США

По оценкам Sensor Tower, с момента дебюта в США Dreambeans скачали почти 55 тысяч раз. Около 63% этих скачиваний пришлось на сентябрь, когда Google открыла доступ к приложению для всех американских пользователей в возрасте от 18 лет. В октябре количество скачиваний сократилось на 84% по сравнению с предыдущим месяцем — примерно до 5,5 тысячи.

Dreambeans доступен только владельцам личных аккаунтов Gmail, а не корпоративных учётных записей. Созданные истории видит только владелец аккаунта. Google также изучает возможность расширить функции приложения, чтобы оно не только предлагало персонализированные истории и рекомендации, но и помогало пользователям действовать на основе этих предложений.

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