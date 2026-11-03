Google在印度推出了实验性人工智能应用Dreambeans，该应用可根据用户的数字活动自动生成个性化插图故事。这是该服务在美国以外的首个市场。TechCrunch报道，这款Android和iOS应用支持13种当地语言，包括印地语、旁遮普语、泰米尔语、泰卢固语和孟加拉语，以及英语。

无需提示词的故事

Dreambeans于6月发布。该应用使用来自已连接Google服务的数据，包括Calendar、Gemini、Gmail、Photos、Search和YouTube，无需文本提示词即可生成有关用户兴趣和日常生活的视觉故事。该服务最初生成静态AI插图，随后Google增加了使用视频生成模型Veo为单个故事中的图像制作动画的功能。

Google解释称，选择印度是因为用户对该应用兴趣浓厚，以及该公司的服务在当地被广泛使用。Google产品经理Gezde Oznur指出，印度同时使用Gemini、Gmail和Google Photos的用户占比较高。

语言与隐私限制

尽管支持多种语言，用户一次只能为生成的故事选择一种语言。Dreambeans可以分析Google服务中不同语言的信息，但目前尚不能生成混合语言的故事。对于在日常交流中混用印地语和英语的用户而言，这可能是一项限制。

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用户可以自行决定将哪些Google服务连接到Dreambeans，并随时断开连接。应用数据也可以在应用内删除。Oznur表示，从已连接服务中删除的信息也会从Dreambeans的个性化系统中移除。用户可以要求该应用不要展示特定主题的故事，包括与工作相关的内容。

美国市场数据

据Sensor Tower估计，自在美国首次推出以来，Dreambeans的下载量接近5.5万次。其中约63%的下载发生在9月，当时Google向所有18岁及以上的美国用户开放了该应用。10月的下载量较前一个月下降84%，约为5500次。

Dreambeans仅向个人Gmail账户持有人开放，不面向企业账户。生成的故事仅账户所有者可见。Google还在研究扩展该应用功能的可能性，使其不仅提供个性化故事和建议，还能帮助用户根据这些建议采取行动。

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