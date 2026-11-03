Apple начала для разработчиков бета-тестирование технологии Audio Intelligence в составе обновления iOS 27.3. Набор ИИ-функций, представленный компанией в сентябре, предназначен для Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Как сообщает TechCrunch, среди возможностей — распознавание важных звуков, определение музыки, просмотр того, что собеседник недавно сказал, и создание кратких заметок по итогам разговоров.

Фрагмент последних 15 секунд

Функция Live Rewind позволяет дважды нажать колесико Digital Crown, чтобы просмотреть на экране часов текстовый фрагмент того, что было сказано в течение последних 15 секунд. Это может быть полезно, например, для повторного просмотра устных указаний или перечня информации. Пользователь может сохранить фрагмент в приложении Siri или не делать этого — тогда он будет автоматически удален через 30 секунд.

При активации Live Rewind часы воспроизводят звуковой сигнал и показывают анимацию. Apple объясняет, что сочетание жеста, звука и визуального индикатора должно сообщать присутствующим о фиксации сказанного. Под текстовым фрагментом также можно нажать опцию Ask Siri и задать вопрос об услышанной информации.

Краткие итоги разговоров

Другая функция, Siri Recaps, создает краткий итог разговора с одним предложением и ключевыми пунктами, включая даты, дедлайны, цены или сведения об оплате. Apple заявляет, что функция не идентифицирует собеседников, не сохраняет сырую аудиозапись и не формирует дословную транскрипцию. Компания предлагает использовать ее во время рабочих встреч, разговоров учителей с родителями или тренировок.

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Итоги можно включать вручную или по расписанию, например только в рабочее время; их также можно отключить через Центр управления. В конце дня и после первой утренней разблокировки часы будут предлагать просмотреть созданные заметки. Их можно сохранить в Notes или экспортировать в Journal, а несохраненные итоги будут удаляться через семь дней. Siri Recaps не будет работать во время прослушивания музыки в наушниках или использования шумоподавления.

Обработка данных

Apple сообщила, что для работы Audio Intelligence используются чип S11, встроенный микрофон, модели Apple Intelligence на iPhone и инфраструктура Private Cloud Compute. Часы обнаруживают разговор с участием владельца, после чего аудио через защищенное соединение передается на сопряженный iPhone. На смартфоне звук преобразуется в сокращенный текст без слов-паразитов, а для формирования итога зашифрованный текст отправляется в Private Cloud Compute. По утверждению Apple, итоги и данные для их создания сразу удаляются из облака, а синхронизация с другими устройствами пользователя происходит в зашифрованном виде.

Компания также заявила, что Siri Recaps создана так, чтобы не включать государственные идентификаторы, финансовые и аутентификационные данные, определенные персональные сведения и формулировки, поощряющие самоповреждение. В дальнейшем функции должны поступить в публичную бета-версию перед более широким запуском.

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