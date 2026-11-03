苹果已面向开发者启动 Audio Intelligence 技术的测试版测试，该技术属于 iOS 27.3 更新的一部分。这套由公司于9月发布的 AI 功能面向 Apple Watch Series 12 和 Apple Watch Ultra 4。据TechCrunch 报道，其功能包括识别重要声音、识别音乐、查看交谈对象最近说过的内容，以及创建对话摘要的简短笔记。

最近15秒的片段

Live Rewind 功能允许用户双击 Digital Crown 表冠，在手表屏幕上查看过去15秒内所说内容的文本片段。例如，这对于重新查看口头指示或信息清单可能很有用。用户可以将该片段保存在 Siri 应用中，也可以不保存——在这种情况下，它将在30秒后自动删除。

激活 Live Rewind 时，手表会播放提示音并显示动画。苹果解释说，手势、声音和视觉指示器的组合旨在告知在场者正在记录所说内容。在文本片段下方，用户还可以点击 Ask Siri 选项，并就听到的信息提问。

简短的对话摘要

另一项功能 Siri Recaps 会生成简短的对话总结，包含一句话和要点，其中包括日期、截止日期、价格或付款信息。苹果表示，该功能不会识别交谈对象，不会保存原始音频录音，也不会生成逐字转录文本。该公司建议在工作会议、教师与家长的交谈或锻炼期间使用该功能。

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摘要可以手动开启，也可以按计划开启，例如仅在工作时间开启；还可以通过控制中心将其关闭。一天结束时以及早晨首次解锁手表后，手表将提示查看已创建的笔记。它们可以保存至 Notes 或导出至 Journal，而未保存的摘要将在七天后删除。Siri Recaps 在使用耳机听音乐或使用降噪时将无法工作。

数据处理

苹果表示，Audio Intelligence 使用 S11 芯片、内置麦克风、iPhone 上的 Apple Intelligence 模型以及 Private Cloud Compute 基础设施。手表会检测到所有者参与的对话，随后音频通过安全连接传输至已配对的 iPhone。在智能手机上，声音会被转换为去除填充词的精简文本；为生成摘要，加密文本将被发送至 Private Cloud Compute。苹果称，摘要及用于创建摘要的数据会立即从云端删除，而与用户其他设备的同步则以加密形式进行。

该公司还表示，Siri Recaps 的设计不会包含政府身份证明信息、金融和身份验证数据、某些个人信息，以及鼓励自我伤害的表述。未来，这些功能将在更广泛推出前进入公开测试版。

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