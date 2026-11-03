10月30日，美国华盛顿的史密森学会国家航空航天博物馆开放了“At Home in Space”展厅——这是该馆主楼大规模改造工程中的最后一个太空主题展览。据Ars Technica报道，工程历时七年，耗资近10亿美元。

新展厅聚焦人类如何学习在太空长期生活和工作的50多年历史。展览涵盖航天飞机时代、国际空间站以及后续步骤，包括为在月球和火星建立基地所做的准备。

关于太空生活的展品

展品包括一台航天飞机主发动机、人形机器人Robonaut 1A的原型机，以及用于太空行走的EMU宇航服。策展人Jennifer Levasseur表示，这是首套、也可能是唯一一套曾完整用于飞行任务并向公众展出的此类装备。该宇航服没有可运行的生命保障系统，因为所有这类背包目前仍需投入使用。

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展厅还展出了首位非裔美国宇航员盖伊·布鲁福德的飞行服，以及首位进入太空的美国女性萨莉·赖德的飞行服。另有分别找到的“挑战者”号和“哥伦比亚”号航天飞机残骸：来自“挑战者”号的升降副翼铰链和一段电线，以及“哥伦比亚”号右机翼的一块增强碳-碳材料面板。

国际空间站模块模型和Artemis I

参观者可以穿过国际空间站美国“命运”实验舱的全尺寸模型。模型内设有互动元素和与乘组日常生活有关的物品，包括在微重力环境下使用的咖啡杯。展厅还展出了首台在太空中使用的3D打印机：2014年，它制造了数百件物品，从宇航员工具到空间站维修零件。

展览末尾为Artemis I太空舱预留了位置，该飞船于2022年在无乘组状态下飞往月球。在NASA将原始航天器移交给博物馆之前，洛克希德·马丁制造的Orion比例模型将暂时代替它。博物馆免费入场，但参观者须提前领取指定时段的通行证。

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