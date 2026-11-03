30 октября Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне, США, открыл галерею At Home in Space — последнюю космическую экспозицию в рамках масштабной реконструкции главного здания. Работы продолжались семь лет и обошлись почти в $1 млрд, сообщает Ars Technica.

Новая галерея посвящена более чем 50-летней истории того, как люди учились длительное время жить и работать в космосе. Экспозиция охватывает эпоху космических шаттлов, Международную космическую станцию и следующие шаги, в частности подготовку к созданию баз на Луне и Марсе.

Экспонаты о жизни в космосе

Среди экспонатов — главный двигатель шаттла, прототип гуманоидного робота Robonaut 1A и скафандр EMU для выходов в открытый космос. По словам кураторки Дженнифер Левассер, это первый и, возможно, единственный полностью использованный в полетах комплект такого снаряжения, выставленный для широкой публики. В скафандре нет работающей системы жизнеобеспечения, поскольку все такие ранцы до сих пор нужны для использования.

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В галерее также показывают летную одежду Гая Блуфорда — первого афроамериканского астронавта — и Салли Райд, первой американки в космосе. Отдельно представлены найденные фрагменты шаттлов Challenger и Columbia: шарнир элевона и элемент электропроводки с Challenger, а также панель правого крыла Columbia из армированного углерод-углеродного материала.

Макет модуля МКС и Artemis I

Посетители могут пройти через полноразмерный макет американского лабораторного модуля Destiny на МКС. В нем есть интерактивные элементы и предметы, связанные с повседневной жизнью экипажа, в частности чашки для кофе в условиях микрогравитации. В галерее также выставили первый 3D-принтер, использованный в космосе: в 2014 году он изготовил сотни предметов — от инструментов астронавтов до деталей для ремонта станции.

В конце экспозиции оставили место для капсулы Artemis I, которая без экипажа летала к Луне в 2022 году. Пока NASA не передаст музею оригинальный космический корабль, его заменяет масштабная модель Orion от Lockheed Martin. Вход в музей бесплатный, однако для посещения необходимо заранее получить пропуск на определенное время.

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