30 października Narodowe Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej Smithsonian Institution w Waszyngtonie w USA otworzyło galerię At Home in Space — ostatnią ekspozycję kosmiczną w ramach zakrojonej na szeroką skalę modernizacji głównego budynku. Prace trwały siedem lat i kosztowały niemal 1 mld dolarów, informuje Ars Technica.

Nowa galeria jest poświęcona ponad 50-letniej historii tego, jak ludzie uczyli się przez długi czas żyć i pracować w kosmosie. Ekspozycja obejmuje erę wahadłowców kosmicznych, Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz kolejne kroki, w tym przygotowania do utworzenia baz na Księżycu i Marsie.

Eksponaty o życiu w kosmosie

Wśród eksponatów są główny silnik wahadłowca, prototyp humanoidalnego robota Robonaut 1A oraz skafander EMU do spacerów kosmicznych. Według kuratorki Jennifer Levasseur jest to pierwszy i być może jedyny kompletny zestaw takiego wyposażenia, w całości używany podczas lotów, wystawiony dla szerokiej publiczności. Skafander nie ma działającego systemu podtrzymywania życia, ponieważ wszystkie takie plecaki są nadal potrzebne do użytku.

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W galerii pokazano również odzież lotniczą Guya Bluforda — pierwszego afroamerykańskiego astronauty — oraz Sally Ride, pierwszej Amerykanki w kosmosie. Osobno zaprezentowano odnalezione fragmenty wahadłowców Challenger i Columbia: zawias steru wysokości oraz element okablowania z Challengera, a także panel prawego skrzydła Columbii z kompozytu węglowo-węglowego.

Makieta modułu ISS i Artemis I

Zwiedzający mogą przejść przez pełnowymiarową makietę amerykańskiego modułu laboratoryjnego Destiny na ISS. Znajdują się w nim elementy interaktywne oraz przedmioty związane z codziennym życiem załogi, w tym kubki do kawy w warunkach mikrograwitacji. W galerii wystawiono także pierwszą drukarkę 3D używaną w kosmosie: w 2014 roku wytworzyła ona setki przedmiotów — od narzędzi astronautów po części do naprawy stacji.

Na końcu ekspozycji pozostawiono miejsce dla kapsuły Artemis I, która w 2022 roku bez załogi poleciała na Księżyc. Dopóki NASA nie przekaże muzeum oryginalnego statku kosmicznego, zastępuje go model Oriona w skali, wykonany przez Lockheed Martin. Wstęp do muzeum jest bezpłatny, jednak aby je odwiedzić, należy wcześniej uzyskać przepustkę na określoną godzinę.

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