W Brukseli w Belgii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Maciej Szpunar oświadczył, że chatbot Gemini firmy Google może w pewnych okolicznościach naruszać prawa wydawców prasy. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wykorzystanie publikacji w odpowiedziach

Według Szpunara takie naruszenie jest możliwe, gdy chatbot oparty na dużym modelu językowym pozyskuje publikację ze strony internetowej wydawcy, wykorzystuje ją ponownie do sformułowania odpowiedzi i przekazuje tę odpowiedź użytkownikowi.

Jednocześnie przepisy prawa autorskiego nie chronią samych faktów, o których informują media, lecz jedynie konkretną formę ich wyrażenia — dodał.

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Sprawa węgierskiego operatora strony internetowej

Szpunar przedstawił opinię w sprawie wszczętej przez węgierskiego operatora strony internetowej Like Company przeciwko Google. Zaznaczył również, że wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim do szkolenia dużych modeli językowych jest swobodnie dozwolone na mocy wyjątku dotyczącego eksploracji tekstów i danych.

Sędziowie rozpoznający odpowiednie sprawy zwykle stosują się do opinii rzeczników generalnych.

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