В Брюсселе, Бельгия, генеральный адвокат Суда Европейского союза Мацей Шпунар заявил, что чат-бот Gemini компании Google при определённых обстоятельствах может нарушать права издателей прессы. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Использование публикаций в ответах

По словам Шпунара, такое нарушение возможно, когда чат-бот на основе большой языковой модели получает публикацию с сайта издателя, повторно использует её для формирования ответа и передаёт этот ответ пользователю.

В то же время нормы авторского права не защищают сами факты, о которых сообщают издания, а только конкретную форму их выражения, добавил он.

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Дело венгерского оператора сайта

Шпунар представил заключение по делу, которое венгерский оператор веб-сайта Like Company возбудил против Google. Он также отметил, что использование защищённых авторским правом материалов для обучения больших языковых моделей свободно разрешено в рамках исключения для анализа текста и данных.

Судьи, рассматривающие соответствующие дела, обычно следуют заключениям генеральных адвокатов.

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