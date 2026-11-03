Советник Суда ЕС: Gemini может нарушать права издателей прессы — Channel NewsAsia
В Брюсселе, Бельгия, генеральный адвокат Суда Европейского союза Мацей Шпунар заявил, что чат-бот Gemini компании Google при определённых обстоятельствах может нарушать права издателей прессы. Об этом сообщает Channel NewsAsia.
Использование публикаций в ответах
По словам Шпунара, такое нарушение возможно, когда чат-бот на основе большой языковой модели получает публикацию с сайта издателя, повторно использует её для формирования ответа и передаёт этот ответ пользователю.
В то же время нормы авторского права не защищают сами факты, о которых сообщают издания, а только конкретную форму их выражения, добавил он.
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Дело венгерского оператора сайта
Шпунар представил заключение по делу, которое венгерский оператор веб-сайта Like Company возбудил против Google. Он также отметил, что использование защищённых авторским правом материалов для обучения больших языковых моделей свободно разрешено в рамках исключения для анализа текста и данных.
Судьи, рассматривающие соответствующие дела, обычно следуют заключениям генеральных адвокатов.