Национальное киберуправление Израиля предупредило торговые сети, продовольственные компании и логистические центры страны на фоне волны кибератак на системы охлаждения в Европе. Ведомство призвало компании проверить холодильное оборудование и системы управления, прежде всего те, к которым техники и поставщики услуг могут подключаться удаленно, сообщает Jerusalem Post.

Атаки на магазины в Европе

Во время атак злоумышленники получали контроль над настройками холодильников и морозильных камер и повышали температуру. Это привело к порче больших объемов продуктов и значительным финансовым потерям. В некоторых случаях атаки также вызвали повреждение оборудования и пожары.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди пострадавших компаний издание называет группы супермаркетов Ahold Delhaize и Colruyt в Бельгии и Люксембурге, шведские сети ICA и Coop, а также как минимум один магазин IKEA. Менеджер франчайзингового магазина ICA в Стокгольме Энгла Ингвалл рассказала Reuters, что атаку заметили лишь через несколько часов после того, как она произошла около двух часов ночи. По ее словам, температура во всех морозильных камерах достигла 50 градусов Цельсия.

Рекомендации для компаний

Израильское киберуправление попросило торговые сети сообщить о результатах проверок и принятых мерах защиты. Среди рекомендаций — не подключать системы охлаждения и управления напрямую к интернету, изменить стандартные пароли, обновить устаревшие системы, защитить удаленный доступ многофакторной аутентификацией и настроить независимые уведомления о необычных изменениях температуры.

Читай нас в