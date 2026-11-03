OpenAI наняла бывшего секретаря армии США Дэна Дрисколла на должность старшего советника. В компании он будет работать над вопросами национальной безопасности и сотрудничать с чиновниками, представителями промышленности, академическими учреждениями и организациями стран-союзников.

Работа в сфере безопасности

Как сообщает CNBC, Дрисколл будет помогать продвигать концепцию, которую OpenAI называет «демократическим ИИ». Также он должен помогать внутренним командам компании лучше понимать операционные потребности институтов национальной безопасности.

Эта работа дополнит инициативы OpenAI по укреплению киберустойчивости и защите критически важных сервисов в рамках программы Daybreak.

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Опыт Дрисколла

Ранее Дрисколл занимал должность секретаря армии США, однако в начале года покинул ее после нескольких месяцев сообщений о напряженности в отношениях с министром обороны Питом Хегсетом. Он является ветераном войны в Ираке и поддерживал модернизацию американских вооруженных сил, в частности расширение доступа союзников США к дронам и технологиям противодействия беспилотникам.

В ноябре 2025 года Дрисколл встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. По данным Офиса президента Украины, стороны обсуждали предложенный США мирный план, направленный на завершение войны России против Украины.

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