OpenAI zatrudniła byłego sekretarza armii USA Dana Driscolla na stanowisku starszego doradcy. W firmie będzie zajmował się kwestiami bezpieczeństwa narodowego oraz współpracował z urzędnikami, przedstawicielami przemysłu, instytucjami akademickimi i organizacjami z państw sojuszniczych.

Praca w sferze bezpieczeństwa

Jak informuje CNBC, Driscoll będzie pomagał promować koncepcję, którą OpenAI nazywa „demokratyczną AI”. Ma także pomagać wewnętrznym zespołom firmy lepiej rozumieć potrzeby operacyjne instytucji bezpieczeństwa narodowego.

Praca ta uzupełni inicjatywy OpenAI na rzecz wzmacniania odporności cybernetycznej i ochrony usług o kluczowym znaczeniu w ramach programu Daybreak.

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Doświadczenie Driscolla

Driscoll wcześniej pełnił funkcję sekretarza armii USA, lecz na początku roku odszedł ze stanowiska po kilku miesiącach doniesień o napięciach w relacjach z sekretarzem obrony Petem Hegsethem. Jest weteranem wojny w Iraku i wspierał modernizację amerykańskich sił zbrojnych, w tym rozszerzenie dostępu sojuszników USA do dronów i technologii przeciwdziałania bezzałogowcom.

W listopadzie 2025 roku Driscoll spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według Biura Prezydenta Ukrainy strony omawiały zaproponowany przez USA plan pokojowy, mający na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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