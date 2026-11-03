Стартап Trajectory, разрабатывающий платформу для дообучения моделей искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, привлек $45 млн в раунде Series A. Оценка компании со штатом 18 человек составила $300 млн. Раунд возглавила Sequoia, а среди инвесторов также Nvidia, Bessemer Venture Partners и Bain Capital Ventures, сообщает TechCrunch.

Платформа для посттренировки моделей

Trajectory был основан около года назад тремя однокурсниками из Стэнфорда — Ронаком Малде, Майклом Элабдом и Арджуном Каранамом. Малде был среди исследователей Windsurf, которых наняла Google DeepMind, Элабд также работал в DeepMind, а Каранам ранее занимался генеративными базовыми моделями в Apple.

Компания предлагает подход непрерывного обучения: бизнес может взять модель с открытым исходным кодом, подключить ее к собственным приложениям и собирать отзывы о качестве ее работы. Trajectory использует эти данные для повторного обучения модели, чтобы со временем она лучше выполняла специализированные задачи.

По замыслу стартапа юристы, врачи и другие профильные специалисты могут самостоятельно определять критерии качественной работы модели и превращать их в ее улучшения. В Trajectory считают, что это может сделать развертывание специализированного ИИ быстрее и дешевле.

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Клиенты и конкуренция

Платформой Trajectory уже пользуются Harvey и Rogo для посттренировки моделей с открытым исходным кодом. По данным компании, это помогает системам работать ближе к уровню опытных юристов или финансовых аналитиков, в частности анализировать определенные типы контрактов или оценивать компании по заданным методикам. Среди других клиентов названы Decagon, Mercor и Nvidia.

Trajectory также делает свою платформу посттренировки публично доступной. Компания считает конкурентами Thinking Machines Lab, создавшую платформу тонкой настройки Tinker, а также Applied Compute и Prime Intellect.

Элабд отметил, что участие людей в обучении моделей делает этот подход безопаснее, чем полностью автономное самосовершенствование систем ИИ, которое может привести к непредсказуемым или опасным последствиям.

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