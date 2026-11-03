Pentagon sprawdza, czy awarie systemów chłodniczych w francuskich supermarketach i amerykańskich sklepach wojskowych mogły być skutkiem cyberataku. W sierpniu podobne problemy wystąpiły w około sześciu sklepach wojskowych w USA, a w ubiegłym miesiącu temperatura lodówek i zamrażarek wzrosła w setkach supermarketów we Francji, informuje Fortune. Obecnie nie ma oficjalnych dowodów na to, że incydenty te są ze sobą powiązane.

Nowe awarie w krajach Europy

W nocy z niedzieli na poniedziałek awarii uległo około 20 systemów chłodniczych w supermarketach Delhaize, Carrefour i Spar w Belgii. Dyrektor generalny firmy Sabcobel, instalującej urządzenia chłodnicze, Stéphane Moelans, powiedział agencji Belga, że technicy rozpoczęli pracę o pierwszej w nocy i odłączali dotknięte awarią urządzenia od sieci.

Szwedzka gazeta Aftonbladet poinformowała również o podobnych awariach w sklepach sieci ICA i Coop w Szwecji, a także w Luksemburgu i Estonii. Jeden ze szwedzkich sklepów ICA Kvantum Sjöbo podał na Facebooku, że jego lodówki i zamrażarki zepsuły się w nocy, a temperaturę urządzeń ustawiono na 50 stopni Celsjusza. Sklep przekazał, że z tego powodu musi zutylizować produkty.

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Straty i podatność sieci

We Francji poprzednia fala incydentów dotknęła 80 sklepów Carrefour, około 24 sklepów Monoprix oraz 150 sklepów Intermarché. Wzrost temperatury doprowadził do zepsucia żywności i niewielkich pożarów. Według lokalnego wydania Sud Ouest, Intermarché i E.Leclerc łącznie zgłosiły około 270 tys. euro strat.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, z którymi rozmawiało wydanie, wskazują, że podłączone do internetu systemy chłodnicze mogą być podatne na zewnętrzną ingerencję. Nadia Kostyuk, wykładowczyni Instytutu Strategii i Technologii Uniwersytetu Carnegiego Mellona, podkreśliła, że bezpieczeństwo często nie jest priorytetem przy projektowaniu takich urządzeń. ICA poinformowała, że jej centralne systemy nie ucierpiały: awarie dotknęły ograniczoną liczbę sklepów korzystających z usług zewnętrznego dostawcy, którego sieć znajdowała się poza główną siecią firmy.

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