Пентагон проверяет, могли ли сбои холодильных систем во французских супермаркетах и американских военных магазинах стать следствием кибератаки. В августе подобные проблемы возникли примерно в шести военных магазинах в США, а в прошлом месяце температура холодильников и морозильных камер повысилась в сотнях супермаркетов Франции, сообщает Fortune. Официальных доказательств того, что эти инциденты связаны между собой, пока нет.

Новые сбои в странах Европы

В ночь на понедельник около 20 холодильных систем в супермаркетах Delhaize, Carrefour и Spar в Бельгии дали сбой. Генеральный директор компании по установке холодильного оборудования Sabcobel Стефан Моеланс сообщил агентству Belga, что техники начали работать в час ночи и отключали поврежденное оборудование от сети.

Шведская газета Aftonbladet также сообщила о подобных сбоях в магазинах сетей ICA и Coop в Швеции, а также в Люксембурге и Эстонии. Один из шведских магазинов ICA Kvantum Sjöbo заявил в Facebook, что его холодильники и морозильные камеры сломались ночью, а температура оборудования была установлена на уровне 50 градусов Цельсия. Магазин сообщил, что из-за этого вынужден утилизировать продукты.

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Убытки и уязвимость сетей

Во Франции предыдущая волна инцидентов затронула 80 магазинов Carrefour, около 24 Monoprix и 150 Intermarché. Повышение температуры привело к порче продуктов и небольшим пожарам. По данным местного издания Sud Ouest, Intermarché и E.Leclerc в совокупности сообщили примерно о 270 тыс. евро убытков.

Опрошенные изданием эксперты по кибербезопасности отмечают, что подключенные к интернету холодильные системы могут быть уязвимы для внешнего вмешательства. Преподавательница Института стратегии и технологий Университета Карнеги—Меллона Надия Костюк подчеркнула, что безопасность часто не является первоочередным приоритетом при разработке таких устройств. ICA сообщила, что ее центральные системы не пострадали: сбои коснулись ограниченного числа магазинов, пользовавшихся услугами внешнего поставщика с сетью вне основной сети компании.

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