五角大楼正在调查，法国超市和美国军方商店的制冷系统故障是否可能是网络攻击所致。今年8月，美国约六家军方商店出现了类似问题；而上个月，法国数百家超市的冰箱和冷冻柜温度升高，《财富》报道。目前没有官方证据表明这些事件彼此有关联。

欧洲国家出现新的故障

周一凌晨，比利时Delhaize、Carrefour和Spar超市约20套制冷系统发生故障。制冷设备安装公司Sabcobel首席执行官斯特凡·莫朗斯向Belga通讯社表示，技术人员从凌晨1点开始工作，并将受影响设备从网络中断开。

瑞典报纸《晚报》也报道称，瑞典ICA和Coop连锁店以及卢森堡和爱沙尼亚出现了类似故障。瑞典一家ICA Kvantum Sjöbo门店在Facebook上表示，其冰箱和冷冻柜夜间发生故障，设备温度被设定为50摄氏度。该店表示，因此必须销毁商品。

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损失与网络脆弱性

在法国，前一波事件波及80家Carrefour门店、约24家Monoprix门店和150家Intermarché门店。温度升高导致食品变质和小型火灾。据当地媒体Sud Ouest报道，Intermarché和E.Leclerc合计报告了约27万欧元的损失。

接受该媒体采访的网络安全专家指出，接入互联网的制冷系统可能容易受到外部干预。卡内基梅隆大学战略与技术研究所讲师纳迪娅·科斯秋克强调，在开发此类设备时，安全往往不是首要优先事项。ICA表示，其中央系统未受影响：故障波及数量有限的门店，这些门店使用了一家外部供应商，该供应商的网络位于该公司主网络之外。

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