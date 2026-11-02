Google poinformował, że chiński producent urządzeń Videostrong Technology Co. z Shenzhen wbudował ukryte tylne wejście w 1,3 mln urządzeń opartych na Androidzie i przekształcił je w botnet. Według firmy usunęła ona tylne wejście i zakończyła współpracę z producentem. Google zakazał również firmie Videostrong tworzenia lub sprzedaży certyfikowanych urządzeń z Androidem oraz dostarczania dla nich oprogramowania.

Urządzenia były wykorzystywane bez wiedzy właścicieli

Jak informuje The Verge, zainfekowane urządzenia wykorzystywano do szkodliwej działalności bez wiedzy ich właścicieli. Google wymienił wśród takich działań oszustwa reklamowe, kradzież danych i przesyłanie nieautoryzowanego ruchu sieciowego.

Google twierdzi, że tylne wejście i botnet zostały celowo opracowane, wdrożone i wykorzystywane dla korzyści finansowych. Firma oświadczyła również, że Videostrong sprzedawał dostęp do tylnego wejścia przestępczym partnerom, którzy pobierali na zainfekowane urządzenia dodatkowe złośliwe moduły. Według Google moduły te zajmowały się oszustwami reklamowymi, potajemnie przyłączały urządzenia do sieci rezydencjalnych serwerów proxy oraz instalowały inne złośliwe oprogramowanie.

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Przystawki Android TV i urządzenia IoT

Większość dotkniętych urządzeń stanowiły przystawki Android TV. Złośliwe oprogramowanie wykryto także w innych urządzeniach Android należących do internetu rzeczy, w tym w sprzęcie do telemedycyny, maszynach karaoke i urządzeniach cyfrowego oznakowania.

Google twierdzi, że złośliwy komponent był przez kilka lat wbudowywany bezpośrednio w wiele modeli i marek urządzeń. Według firmy Videostrong stosował techniki zaciemniania kodu, aby pobierać złośliwy kod po pierwszym uruchomieniu urządzenia. Google poinformował również o zablokowaniu domen dowodzenia i kontroli dodatkowych modułów oraz ocenił, że może to odciąć dostęp do co najmniej 10 mln innych skompromitowanych urządzeń.

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