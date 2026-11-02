Google заявила про ботнет у 1,3 млн пристроїв китайського виробника — The Verge

Google заявила, що виробник пристроїв Videostrong Technology Co. із Шеньчженя в Китаї вбудував прихований бекдор у 1,3 млн пристроїв на базі Android і перетворив їх на ботнет. За словами компанії, вона ліквідувала бекдор і припинила співпрацю з виробником. Google також заборонила Videostrong створювати або продавати сертифіковані Android-пристрої та постачати для них програмне забезпечення.

Пристрої використовували без відома власників

Як повідомляє The Verge, заражені пристрої використовували для шкідливої діяльності без відома власників. Google назвала серед таких дій рекламне шахрайство, викрадення даних і передавання несанкціонованого мережевого трафіку.

За твердженням Google, бекдор і ботнет навмисно розробили, розгорнули та використовували для фінансового зиску. Компанія також заявила, що Videostrong продавала доступ до бекдору кримінальним партнерам, які завантажували на заражені пристрої додаткові шкідливі модулі. Ці модулі, за даними Google, займалися рекламним шахрайством, непомітно долучали пристрої до мереж резидентських проксі та встановлювали інше шкідливе ПЗ.

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Android TV-приставки та IoT-пристрої

Більшість уражених пристроїв становили Android TV-приставки. Шкідливе програмне забезпечення також виявили в інших Android-пристроях інтернету речей, зокрема в обладнанні для телемедицини, караоке-машинах і пристроях цифрових вивісок.

Google стверджує, що шкідливий компонент був вбудований безпосередньо в багато моделей і брендів пристроїв протягом кількох років. За даними компанії, Videostrong застосовувала методи обфускації, щоб завантажувати шкідливий код після першого запуску пристрою. Google також повідомила про блокування доменів командування та контролю додаткових модулів і оцінила, що це може відрізати доступ до щонайменше 10 млн інших скомпрометованих пристроїв.

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