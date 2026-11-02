谷歌称中国厂商在130万台设备中植入僵尸网络后门——The Verge

谷歌表示，中国深圳的设备制造商 Videostrong Technology Co. 在130万台基于 Android 的设备中植入了隐藏后门，并将其变成了僵尸网络。该公司称，其已清除该后门并终止与该制造商的合作。谷歌还禁止 Videostrong 制造或销售经过认证的 Android 设备，以及为这些设备提供软件。

设备在所有者不知情的情况下被利用

据The Verge 报道，受感染设备在所有者不知情的情况下被用于恶意活动。谷歌列举的此类活动包括广告欺诈、数据窃取和传输未经授权的网络流量。

谷歌称，该后门和僵尸网络被故意开发、部署和用于牟取经济利益。该公司还表示，Videostrong 向犯罪合作伙伴出售后门访问权限，后者在受感染设备上下载了额外的恶意模块。根据谷歌的说法，这些模块从事广告欺诈，暗中将设备接入住宅代理网络，并安装其他恶意软件。

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Android TV 机顶盒和 IoT 设备

大多数受影响设备是 Android TV 机顶盒。恶意软件还在其他 Android 物联网设备中被发现，包括远程医疗设备、卡拉OK机和数字标牌设备。

谷歌声称，该恶意组件多年来被直接植入许多设备型号和品牌中。该公司表示，Videostrong 使用混淆技术，以便在设备首次启动后下载恶意代码。谷歌还报告称，已封锁额外模块的命令与控制域名，并估计此举可能切断对至少1000万台其他受感染设备的访问。

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