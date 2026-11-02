Google заявила, что китайский производитель устройств Videostrong Technology Co. из Шэньчжэня встроил скрытый бэкдор в 1,3 млн устройств на базе Android и превратил их в ботнет. По словам компании, она ликвидировала бэкдор и прекратила сотрудничество с производителем. Google также запретила Videostrong создавать или продавать сертифицированные Android-устройства и поставлять для них программное обеспечение.

Устройства использовали без ведома владельцев

Как сообщает The Verge, зараженные устройства использовали для вредоносной деятельности без ведома владельцев. Google назвала среди таких действий рекламное мошенничество, кражу данных и передачу несанкционированного сетевого трафика.

По утверждению Google, бэкдор и ботнет были намеренно разработаны, развернуты и использовались для финансовой выгоды. Компания также заявила, что Videostrong продавала доступ к бэкдору преступным партнерам, которые загружали на зараженные устройства дополнительные вредоносные модули. По данным Google, эти модули занимались рекламным мошенничеством, незаметно подключали устройства к сетям резидентских прокси и устанавливали другое вредоносное ПО.

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Android TV-приставки и IoT-устройства

Большинство пораженных устройств составляли Android TV-приставки. Вредоносное программное обеспечение также обнаружили в других Android-устройствах интернета вещей, в частности в оборудовании для телемедицины, караоке-машинах и устройствах цифровых вывесок.

Google утверждает, что вредоносный компонент в течение нескольких лет встраивался непосредственно во многие модели и бренды устройств. По данным компании, Videostrong использовала методы обфускации, чтобы загружать вредоносный код после первого запуска устройства. Google также сообщила о блокировке доменов командования и контроля дополнительных модулей и оценила, что это может отрезать доступ как минимум к 10 млн другим скомпрометированным устройствам.

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