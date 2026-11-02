Meta планирует до марта 2027 года выпустить последнее обновление операционной системы для VR-гарнитур Quest 2 и Quest Pro. Финальным обновлением для этих устройств должна стать версия v213, сообщает The Verge.

Патчи до конца 2027 года

После выхода последней версии ОС Meta продолжит выпускать для Quest 2 и Quest Pro патчи безопасности и исправления критических ошибок до конца 2027 года. Разработчики также смогут подавать приложения с поддержкой этих гарнитур до декабря 2027 года.

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Базовыми моделями станут Quest 3 и 3S

Meta назвала Quest 3 и Quest 3S новой базовой линейкой для геймеров Meta VR. В компании заявили, что эти модели имеют больший запас производительности и встроенные возможности смешанной реальности. По данным Meta, приложения, разработанные для Quest 3 и Quest 3S, смогут работать и на Meta VR Glasses, которые будут использовать те же ОС и SDK.

Meta объявила об этом изменении в преддверии запланированного выхода Meta VR Glasses весной 2027 года. Quest 2 компания выпустила в 2020 году, Quest Pro — в 2022 году, а в 2024 году прекратила продажи обеих моделей.

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