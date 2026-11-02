Meta припинить оновлення ОС для Quest 2 і Quest Pro у 2027 році — The Verge

Meta планує до березня 2027 року випустити останнє оновлення операційної системи для VR-гарнітур Quest 2 і Quest Pro. Фінальним оновленням для цих пристроїв має стати версія v213, повідомляє The Verge.

Патчі до кінця 2027 року

Після виходу останньої версії ОС Meta продовжить випускати для Quest 2 і Quest Pro патчі безпеки та виправлення критичних помилок до кінця 2027 року. Розробники також зможуть подавати застосунки з підтримкою цих гарнітур до грудня 2027 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Базовими моделями стануть Quest 3 і 3S

Meta назвала Quest 3 і Quest 3S новою базовою лінійкою для геймерів Meta VR. У компанії заявили, що ці моделі мають більший запас продуктивності та вбудовані можливості змішаної реальності. За даними Meta, застосунки, розроблені для Quest 3 і Quest 3S, зможуть працювати й на Meta VR Glasses, які використовуватимуть ті самі ОС та SDK.

Meta оголосила про цю зміну напередодні запланованого виходу Meta VR Glasses навесні 2027 року. Quest 2 компанія випустила у 2020 році, Quest Pro — у 2022-му, а у 2024 році припинила продаж обох моделей.

Читай нас у