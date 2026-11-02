Анализ древней ДНК костей журавлей показал, что образцы, ранее относившиеся к якобы вымершему гигантскому виду Grus primigenia, генетически принадлежат обыкновенному журавлю Grus grus. О результатах исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, сообщает ScienceAlert.

Вид описали в XIX веке

Французский биолог Альфонс Мильн-Эдвардс в 1870 году исследовал большую древнюю кость ноги журавля, найденную в пещере на юге Франции. Она была значительно шире соответствующих костей современных журавля-саруса и обыкновенного журавля. На этом основании ученый решил, что останки позднего плейстоцена принадлежали вымершему гигантскому виду, который он назвал Grus primigenia.

Команда палеоэколога Джона Стюарта из Борнмутского университета проанализировала 18 древних костей журавлей, найденных в Англии, Уэльсе, Франции, Германии и на Балеарских островах. В выборку вошли кости G. grus разных размеров и несколько образцов, ранее классифицированных как G. primigenia.

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Типовой образец не исследовали

Для получения древней ДНК ученые брали небольшое количество чистого порошка изнутри кости, после чего выделяли и амплифицировали генетический материал. При этом они не могли исследовать типовой образец Мильн-Эдвардса, который хранится в Национальном музее естественной истории в Париже, поскольку он слишком ценен для сверления.

В ДНК всех проанализированных образцов четких различий не выявили: несмотря на различия в размерах костей, они принадлежали G. grus. Исследователи предполагают, что прежние представления о двух видах могли частично возникнуть из-за полового диморфизма: самцы журавлей крупнее самок.

Ученые также отметили, что после XI века нашей эры обыкновенные журавли постепенно уменьшались. Возможную связь этого изменения с климатом или осушением водно-болотных угодий из-за деятельности человека авторы назвали предположением, требующим дальнейшего подтверждения.

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