Обсерватория IceCube в антарктическом льду регистрирует космические нейтрино, энергия которых примерно в 10 миллиардов раз превышает энергию типичных нейтрино от Солнца, сообщает ScienceDaily. Происхождение этих редких частиц и процессы, придающие им столь высокую энергию, по-прежнему остаются недостаточно изученными.

Детекторы в антарктическом льду

Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом, поэтому могут проходить через Землю и человеческое тело практически беспрепятственно. В редких случаях они взаимодействуют с веществом льда и образуют заряженные частицы. Детекторы IceCube фиксируют короткие вспышки синего света — черенковское излучение.

Обсерватория встроена примерно в один кубический километр антарктического льда. Для ее создания ученые пробурили глубокие скважины и опустили в них длинные цепочки фотоумножителей — чувствительных детекторов света. По характеристикам зарегистрированных световых сигналов исследователи оценивают энергию нейтрино и восстанавливают направление, откуда оно прибыло.

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Носители информации об экстремальном космосе

В отличие от многочисленных низкоэнергетических нейтрино от Солнца, космические нейтрино с наивысшей энергией встречаются очень редко. IceCube регистрирует лишь несколько десятков таких наиболее энергетических частиц в год. Физик Джордж Фуллер из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что нейтрино, зафиксированное похожим экспериментом, имело энергию еще в 200 раз выше, а его происхождение неизвестно.

Из-за слабого взаимодействия с веществом нейтрино могут покидать среды вблизи коллапсирующих звезд и черных дыр, откуда другие виды излучения могут не вырваться. Это делает их важными носителями информации об отдаленных и экстремальных процессах во Вселенной.

Нейтрино относятся к элементарным частицам и существуют в трех разновидностях: электронное, мюонное и тау-нейтрино. Они не имеют электрического заряда, а их масса чрезвычайно мала. Точные массы этих частиц и механизм их образования до сих пор не установлены.

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