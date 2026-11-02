Obserwatorium IceCube w antarktycznym lodzie rejestruje kosmiczne neutrina, których energia jest około 10 miliardów razy większa niż energia typowych neutrin pochodzących ze Słońca, podaje ScienceDaily. Pochodzenie tych rzadkich cząstek oraz procesy nadające im tak wysoką energię wciąż pozostają niewystarczająco poznane.

Detektory w antarktycznym lodzie

Neutrina niemal nie oddziałują z materią, dlatego mogą przechodzić przez Ziemię i ludzkie ciało praktycznie bez przeszkód. W rzadkich przypadkach oddziałują z materią lodu i tworzą naładowane cząstki. Detektory IceCube rejestrują krótkie błyski niebieskiego światła — promieniowanie Czerenkowa.

Obserwatorium umieszczono w około jednym kilometrze sześciennym antarktycznego lodu. Aby je stworzyć, naukowcy wywiercili głębokie otwory i opuścili do nich długie łańcuchy fotopowielaczy — czułych detektorów światła. Na podstawie charakterystyki zarejestrowanych sygnałów świetlnych badacze oceniają energię neutrina i odtwarzają kierunek, z którego przybyło.

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Nośniki informacji o ekstremalnym kosmosie

W przeciwieństwie do licznych niskoenergetycznych neutrin ze Słońca, kosmiczne neutrina o najwyższych energiach występują bardzo rzadko. IceCube rejestruje rocznie tylko kilkadziesiąt takich najbardziej energetycznych cząstek. Fizyk George Fuller z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zauważył, że neutrino zarejestrowane przez podobny eksperyment miało energię jeszcze 200 razy większą, a jego pochodzenie jest nieznane.

Z powodu słabego oddziaływania z materią neutrina mogą opuszczać środowiska w pobliżu zapadających się gwiazd i czarnych dziur, z których inne rodzaje promieniowania mogą nie zdołać się wydostać. Czyni to je ważnymi nośnikami informacji o odległych i ekstremalnych procesach we Wszechświecie.

Neutrina należą do cząstek elementarnych i występują w trzech odmianach: elektronowej, mionowej i taonowej. Nie mają ładunku elektrycznego, a ich masa jest niezwykle mała. Dokładne masy tych cząstek oraz mechanizm ich powstawania wciąż nie zostały ustalone.

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