IceCube виявив нейтрино з енергією у 10 млрд разів більшою за сонячні — ScienceDaily

Обсерваторія IceCube в антарктичному льоду реєструє космічні нейтрино, енергія яких приблизно у 10 мільярдів разів перевищує енергію типових нейтрино від Сонця, повідомляє ScienceDaily. Походження цих рідкісних частинок і процеси, що надають їм настільки високої енергії, досі залишаються недостатньо вивченими.

Детектори в антарктичному льоду

Нейтрино майже не взаємодіють із речовиною, тому можуть проходити крізь Землю та людське тіло практично безперешкодно. У рідкісних випадках вони взаємодіють із речовиною льоду та утворюють заряджені частинки. Детектори IceCube фіксують короткі спалахи синього світла — черенковське випромінювання.

Обсерваторію вбудовано приблизно в один кубічний кілометр антарктичного льоду. Для її створення науковці пробурили глибокі свердловини та опустили в них довгі ланцюги фотопомножувачів — чутливих детекторів світла. За характером зафіксованих світлових сигналів дослідники оцінюють енергію нейтрино та відновлюють напрямок, звідки воно прибуло.

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Носії інформації про екстремальний космос

На відміну від численних низькоенергетичних нейтрино від Сонця, найенергійніші космічні нейтрино трапляються дуже рідко. IceCube реєструє лише кілька десятків найенергійніших таких частинок щороку. Фізик Джордж Фуллер із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зазначив, що нейтрино, зафіксоване подібним експериментом, мало енергію ще у 200 разів вищу, а його походження невідоме.

Через слабку взаємодію з речовиною нейтрино можуть залишати середовища поблизу колапсуючих зір і чорних дір, звідки інші види випромінювання можуть не вирватися. Це робить їх важливими носіями інформації про віддалені та екстремальні процеси у Всесвіті.

Нейтрино належать до елементарних частинок і існують у трьох різновидах: електронному, мюонному та тау-нейтрино. Вони не мають електричного заряду, а їхня маса надзвичайно мала. Точні маси цих частинок і механізм їхнього утворення досі не встановлені.

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