南极冰层中的IceCube观测站记录到了宇宙中微子，其能量约为来自太阳的典型中微子的100亿倍，ScienceDaily报道。这些罕见粒子的来源，以及赋予它们如此高能量的过程，仍然缺乏充分了解。

南极冰层中的探测器

中微子几乎不与物质发生相互作用，因此能够几乎毫无阻碍地穿过地球和人体。在罕见情况下，它们会与冰中的物质相互作用并产生带电粒子。IceCube探测器记录到短暂的蓝光闪烁，即切伦科夫辐射。

该观测站嵌入约一立方千米的南极冰层中。为建造它，科学家钻凿了深井，并将由光电倍增管组成的长串装置，即灵敏的光探测器，放入其中。研究人员根据记录到的光信号特征估算中微子的能量，并重建它到来的方向。

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极端宇宙信息的载体

与数量众多的低能太阳中微子不同，能量最高的宇宙中微子极为罕见。IceCube每年仅记录数十个此类能量最高的粒子。加州大学圣迭戈分校物理学家乔治·富勒指出，一个由类似实验记录到的中微子能量还要高200倍，其来源未知。

由于与物质的相互作用很弱，中微子能够离开坍缩恒星和黑洞附近的环境，而其他类型的辐射可能无法从那里逃逸。这使它们成为有关宇宙中遥远且极端过程的重要信息载体。

中微子属于基本粒子，分为三种：电子中微子、缪子中微子和τ中微子。它们不带电荷，质量极小。这些粒子的确切质量及其形成机制至今尚未确定。

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