В США компания Snap, которой принадлежит Snapchat, заключила мировое соглашение по искам двух истиц, утверждавших, что платформу намеренно спроектировали так, чтобы она вызывала зависимость у молодых пользователей. Соглашение завершило показательный судебный процесс в Лос-Анджелесе за два дня до вступительных заявлений, сообщает The Hill.

Условия соглашения конфиденциальны

Об урегулировании в понедельник сообщили юридические команды истиц, которые в материалах дела обозначены инициалами S.J. и K.D.B. Условия соглашения со Snap не разглашаются. В компании заявили, что стороны довольны возможностью урегулировать дело мирно.

Судебный процесс, объединивший два иска, начался на прошлой неделе в Высшем суде округа Лос-Анджелес с отбора присяжных. Изначально соответчицей по делу была Meta, однако компания также достигла отдельных соглашений с истицами: K.D.B. урегулировала претензии к Meta в пятницу, а S.J. — неделей ранее.

В результате этих соглашений Snap и Meta избежали еще одного громкого судебного разбирательства в этом году. Ожидалось, что в суде дадут показания генеральный директор Snap Эван Шпигель, генеральный директор Meta Марк Цукерберг и руководитель Instagram Адам Моссери.

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Претензии истиц

K.D.B., жительница штата Миссисипи, заявляла, что использование Instagram и Snapchat в детстве ухудшило ее психическое здоровье и способствовало расстройству пищевого поведения, суицидальным мыслям, депрессии и самоповреждению. S.J., подросток из Иллинойса, сообщала, что начала пользоваться Snapchat в раннем возрасте.

Адвокаты S.J. утверждали, что функции Snapstreaks и Snapscore, фильтры и push-уведомления повлияли на ее компульсивное использование приложения. Представитель Snap заявил, что Snapchat создавали для общения с настоящими друзьями, а компания внедряла механизмы защиты, образовательные материалы по безопасности и сотрудничала с экспертами.

Адвокаты истиц назвали соглашения шагом к привлечению социальных сетей к ответственности за влияние на детей. Следующую группу показательных дел планируют рассмотреть в суде в марте 2027 года.

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