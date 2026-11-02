Snap врегулювала позови щодо нібито залежного дизайну Snapchat — The Hill

У США компанія Snap, якій належить Snapchat, уклала мирову угоду за позовами двох позивачок, які стверджували, що платформу навмисно проєктували так, щоб вона викликала залежність у молодих користувачів. Домовленість завершила показовий судовий процес у Лос-Анджелесі за два дні до вступних промов, повідомляє The Hill.

Умови угоди конфіденційні

Про врегулювання в понеділок повідомили юридичні команди позивачок, яких у матеріалах справи позначено ініціалами S.J. і K.D.B. Умови угоди з Snap не розголошують. У компанії заявили, що сторони задоволені можливістю врегулювати справу мирно.

Судовий процес, який об’єднав два позови, розпочався минулого тижня у Вищому суді округу Лос-Анджелес із відбору присяжних. Спочатку співвідповідачкою у справі була Meta, але компанія також досягла окремих угод із позивачками: K.D.B. врегулювала претензії з Meta у п’ятницю, а S.J. — попереднього тижня.

Унаслідок цих угод Snap і Meta уникнули ще одного гучного судового розгляду цього року. Очікували, що свідчення в суді дадуть генеральний директор Snap Еван Шпігель, генеральний директор Meta Марк Цукерберг і керівник Instagram Адам Моссері.

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Претензії позивачок

K.D.B., жителька штату Міссісіпі, заявляла, що користування Instagram і Snapchat у дитинстві погіршило її психічне здоров’я та сприяло розладу харчової поведінки, суїцидальним думкам, депресії й самоушкодженню. S.J., підлітка з Іллінойсу, повідомляла, що почала користуватися Snapchat у ранньому віці.

Адвокати S.J. стверджували, що функції Snapstreaks і Snapscore, фільтри та push-сповіщення вплинули на її компульсивне використання застосунку. Представник Snap заявив, що Snapchat створювали для спілкування з реальними друзями, а компанія запроваджувала механізми захисту, навчальні матеріали з безпеки та співпрацювала з експертами.

Адвокати позивачок назвали домовленості кроком до притягнення соціальних мереж до відповідальності за вплив на дітей. Наступну групу показових справ планують розглядати в суді у березні 2027 року.

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