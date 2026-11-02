W Stanach Zjednoczonych firma Snap, do której należy Snapchat, zawarła ugodę w sprawie pozwów dwóch powódek, które twierdziły, że platforma została celowo zaprojektowana tak, by uzależniać młodych użytkowników. Porozumienie zakończyło proces pilotażowy w Los Angeles na dwa dni przed mowami otwierającymi, informuje The Hill.

Warunki ugody są poufne

O ugodzie w poniedziałek poinformowały zespoły prawne powódek, które w aktach sprawy oznaczono inicjałami S.J. i K.D.B. Warunki porozumienia ze Snap nie zostały ujawnione. Firma oświadczyła, że strony są zadowolone z możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

Proces, który połączył dwa pozwy, rozpoczął się w ubiegłym tygodniu w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles od wyboru ławy przysięgłych. Początkowo współpozwaną w sprawie była Meta, lecz firma również osiągnęła odrębne porozumienia z powódkami: K.D.B. uregulowała roszczenia wobec Mety w piątek, a S.J. — w poprzednim tygodniu.

W rezultacie tych porozumień Snap i Meta uniknęły kolejnego głośnego procesu w tym roku. Oczekiwano, że przed sądem zeznania złożą dyrektor generalny Snap Evan Spiegel, dyrektor generalny Mety Mark Zuckerberg oraz szef Instagrama Adam Mosseri.

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Roszczenia powódek

K.D.B., mieszkanka stanu Missisipi, twierdziła, że korzystanie w dzieciństwie z Instagrama i Snapchata pogorszyło jej zdrowie psychiczne oraz przyczyniło się do zaburzeń odżywiania, myśli samobójczych, depresji i samookaleczeń. S.J., nastolatka z Illinois, informowała, że zaczęła korzystać ze Snapchata we wczesnym wieku.

Prawnicy S.J. twierdzili, że funkcje Snapstreaks i Snapscore, filtry oraz powiadomienia push wpłynęły na jej kompulsywne korzystanie z aplikacji. Przedstawiciel Snap oświadczył, że Snapchat stworzono do komunikacji z prawdziwymi przyjaciółmi, a firma wprowadzała mechanizmy ochronne, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa oraz współpracowała z ekspertami.

Prawnicy powódek nazwali porozumienia krokiem w kierunku pociągnięcia mediów społecznościowych do odpowiedzialności za ich wpływ na dzieci. Kolejną grupę spraw pilotażowych planuje się rozpatrzyć w sądzie w marcu 2027 roku.

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