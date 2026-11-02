在美国，Snapchat的母公司Snap与两名原告就诉讼达成和解。两名原告称，该平台被故意设计成使年轻用户产生依赖。The Hill报道，这项协议在洛杉矶的一场示范性审判开始陈述前两天结束了该案。

协议条款保密

周一，原告的法律团队宣布达成和解，原告在案件材料中以S.J.和K.D.B.的首字母标识。与Snap达成的协议条款未予披露。该公司表示，各方对有机会友好解决案件感到满意。

合并两起诉讼的审判于上周在洛杉矶县高等法院启动，并进行了陪审团遴选。Meta最初是本案的共同被告，但该公司也分别与原告达成协议：K.D.B.于周五与Meta就其索赔达成和解，S.J.则在前一周达成和解。

由于这些协议，Snap和Meta避免了今年另一场备受关注的审判。预计Snap首席执行官埃文·斯皮格尔、Meta首席执行官马克·扎克伯格以及Instagram负责人亚当·莫塞里将在法庭作证。

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原告的主张

密西西比州居民K.D.B.称，童年时期使用Instagram和Snapchat损害了她的心理健康，并导致饮食失调、自杀念头、抑郁和自残。来自伊利诺伊州的青少年S.J.表示，她很小的时候就开始使用Snapchat。

S.J.的律师称，Snapstreaks和Snapscore功能、滤镜及推送通知影响了她对该应用的强迫性使用。Snap的一名代表表示，Snapchat是为与真实朋友交流而创建的，公司已推出保护机制、安全教育材料，并与专家合作。

原告律师称，这些协议是让社交媒体为其对儿童的影响承担责任的一步。下一组示范性案件计划于2027年3月在法院审理。

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