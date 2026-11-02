Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало фотографию китайского многоразового космоплана Shenlong, находящегося на орбите Земли. По данным NDTV World, снимок вошел в отчет ведомства по оценке угроз.

Снимок с разрешением 4,5 сантиметра

Фотографию в 2024 году сделал спутник Maxar Technologies, ныне Vantor, с расстояния около 90 километров. Разрешение изображения составляет 4,5 сантиметра на пиксель. На нем Shenlong виден пристыкованным к другому спутнику с развернутыми солнечными панелями. Грузовой люк в задней части аппарата, вероятно, открыт.

В отчете американской разведки Shenlong описан как космоплан, способный выходить на орбиту, размещать там или испытывать объекты, а затем возвращаться на Землю. Аппарат также известен как «божественный дракон» и, по информации издания, эксплуатируется уже шесть лет.

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Четвертая миссия аппарата

Shenlong выполняет четвертую миссию, начавшуюся 7 февраля этого года. Космоплан запустили ракетой Long March 2F с китайского космодрома Цзюцюань. Китай не публиковал официальных фотографий Shenlong. По данным Vantor, длина аппарата составляет 26 футов.

Ранее Shenlong привлек внимание после сообщений о развертывании неустановленных объектов на низкой околоземной орбите. Компании и отдельные наблюдатели отслеживали его с помощью наземных радаров. Space.com со ссылкой на Heavens Above сообщал, что на этой неделе аппарат можно будет увидеть над Денвером 3 ноября, а над Лос-Анджелесом — 5 и 6 ноября, лучше всего перед рассветом.

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