美国国防部情报机构公布了一张中国可重复使用空天飞机“神龙”在地球轨道上的照片。据NDTV World报道，该照片被纳入该机构的威胁评估报告。

分辨率为4.5厘米的照片

这张照片由Maxar Technologies的一颗卫星于2024年拍摄，该公司现为Vantor，拍摄距离约90公里。图像分辨率为每像素4.5厘米。照片显示，“神龙”与另一颗展开太阳能电池板的卫星对接。该飞行器后部的货舱门可能处于打开状态。

美国情报报告将“神龙”描述为一种能够进入轨道、在轨部署或测试物体，随后返回地球的空天飞机。该飞行器也被称为“神龙”，据该媒体称，已服役六年。

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该飞行器的第四次任务

“神龙”正在执行第四次任务，任务于今年2月7日开始。这架空天飞机由长征二号F运载火箭从中国酒泉航天发射场发射。中国尚未公布“神龙”的官方照片。据Vantor称，该飞行器长26英尺。

此前，“神龙”因有报道称其在近地轨道部署了不明物体而受到关注。公司和个人观察者使用地面雷达对其进行追踪。Space.com援引Heavens Above报道称，本周11月3日可在丹佛上空看到该飞行器，11月5日和6日可在洛杉矶上空看到，最佳观测时间为黎明前。

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