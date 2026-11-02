Zarząd wywiadu Departamentu Obrony USA opublikował fotografię chińskiego wielokrotnego użytku kosmoplanu Shenlong, który znajduje się na orbicie okołoziemskiej. Jak podaje NDTV World, zdjęcie znalazło się w raporcie tej instytucji dotyczącym oceny zagrożeń.

Zdjęcie o rozdzielczości 4,5 centymetra

Fotografię wykonano w 2024 roku satelitą Maxar Technologies, obecnie Vantor, z odległości około 90 kilometrów. Rozdzielczość obrazu wynosi 4,5 centymetra na piksel. Shenlong jest na nim widoczny jako zadokowany do innego satelity z rozłożonymi panelami słonecznymi. Luk ładunkowy w tylnej części pojazdu jest prawdopodobnie otwarty.

W raporcie amerykańskiego wywiadu Shenlong opisano jako kosmoplan zdolny do wejścia na orbitę, umieszczania tam lub testowania obiektów, a następnie powrotu na Ziemię. Aparat jest również znany jako „boski smok” i, według informacji publikacji, jest eksploatowany od sześciu lat.

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Czwarta misja aparatu

Shenlong realizuje czwartą misję, która rozpoczęła się 7 lutego tego roku. Kosmoplan wystrzelono rakietą Long March 2F z chińskiego kosmodromu Jiuquan. Chiny nie opublikowały oficjalnych zdjęć Shenlonga. Według Vantor długość aparatu wynosi 26 stóp.

Wcześniej Shenlong zwrócił uwagę po doniesieniach o rozmieszczeniu niezidentyfikowanych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Firmy i indywidualni obserwatorzy śledzili go za pomocą radarów naziemnych. Space.com, powołując się na Heavens Above, informował, że w tym tygodniu aparat będzie można zobaczyć nad Denver 3 listopada, a nad Los Angeles 5 i 6 listopada, najlepiej przed świtem.

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