В Китае на горе Тай провели соревнования роботов, участники которых преодолевали более 3 тысяч ступеней. Часть машин должна была доставить на вершину хрупкие грузы — свежие яйца и арбузы.

Испытание на горном маршруте

Соревнования World Mountain Robot Challenge состоялись на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршрут длиной 2,4 мили, или около 3,9 километра, предусматривал подъем более чем на 600 метров. В соревнованиях участвовали роботы и инженеры примерно 90 команд.

Как сообщает CBS News, сложный каменистый маршрут стал испытанием для некоторых участников. Один гуманоидный робот в бандане упал на мощеном участке маршрута, после чего инженеры начали его ремонтировать. Другой робот упал с лестницы и остановился возле мусорного контейнера.

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Результаты соревнований

В скоростной категории для четвероногих машин победил робот компании Beijing Lingyi Technology, дочерней структуры Unitree. Он преодолел маршрут за 43 минуты 41 секунду. По данным государственного телеканала CCTV, туристам обычно требуется не менее двух часов, чтобы пройти этот путь.

Самый быстрый гуманоидный робот команды Zhishen Lingyue из Пекина завершил сокращенную дистанцию за 27 минут 26 секунд. Организаторы назвали каменистый рельеф горы Тай естественной экстремальной площадкой для тестирования роботов в реальных условиях. Победители в нескольких категориях получили денежные призы.

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