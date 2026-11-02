W Chinach na górze Tai odbyły się zawody robotów, których uczestnicy pokonywali ponad 3 tysiące schodów. Część maszyn miała dostarczyć na szczyt delikatne ładunki — świeże jajka i arbuzy.

Test na górskiej trasie

Zawody World Mountain Robot Challenge odbyły się na terenie obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Trasa o długości 2,4 mili, czyli około 3,9 kilometra, obejmowała podejście o ponad 600 metrów. W zawodach uczestniczyły roboty i inżynierowie z około 90 zespołów.

Jak informuje CBS News, trudna kamienista trasa okazała się wyzwaniem dla niektórych uczestników. Jeden humanoidalny robot w bandanie przewrócił się na brukowanym odcinku trasy, po czym inżynierowie rozpoczęli jego naprawę. Inny robot spadł ze schodów i zatrzymał się przy pojemniku na śmieci.

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Wyniki zawodów

W kategorii szybkościowej dla maszyn czworonożnych zwyciężył robot firmy Beijing Lingyi Technology, spółki zależnej Unitree. Pokonał trasę w 43 minuty i 41 sekund. Według państwowej telewizji CCTV turyści zazwyczaj potrzebują co najmniej dwóch godzin, aby przejść tę trasę.

Najszybszy robot humanoidalny zespołu Zhishen Lingyue z Pekinu ukończył skrócony dystans w 27 minut i 26 sekund. Organizatorzy nazwali kamienisty teren góry Tai naturalnym ekstremalnym poligonem do testowania robotów w rzeczywistych warunkach. Zwycięzcy w kilku kategoriach otrzymali nagrody pieniężne.

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