Chińska gra fabularna akcji Phantom Blade Zero, stworzona przez firmę S-Game, w dniu premiery przekroczyła poziom 720 tys. jednoczesnych graczy na Steam. Niespełna godzinę po uruchomieniu w czwartek liczba użytkowników grających w nią jednocześnie na platformie osiągnęła ponad 300 tys.

Jak informuje ECNS, sprzedaż gry przekroczyła już 1 mln egzemplarzy. Przychody z przedsprzedaży na Steam i PlayStation 5 oszacowano na ponad 43 mln dolarów. Przed oficjalną premierą około 3 mln użytkowników na wszystkich platformach dodało grę do list życzeń.

Oceny krytyków i użytkowników

We wstępnych recenzjach wersja PC Phantom Blade Zero otrzymała średnią ocenę 88 na 100 w serwisie Metacritic. To więcej niż 81 punktów, które Black Myth: Wukong otrzymała w tym agregatorze.

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Pozytywne opinie na Steam wystawiło 88% spośród ponad 33 250 chińskojęzycznych użytkowników. Wśród użytkowników anglojęzycznych odsetek pozytywnych ocen również wyniósł 88%. Amerykański krytyk Travis Northup ocenił grę na 9 punktów na 10, zwracając uwagę na system walki i starcia z bossami. Jednocześnie wskazał na niewidzialne bariery w lokacjach oraz pojedyncze problemy techniczne.

Fabuła i styl gry

Głównym bohaterem jest mistrz sztuk walki Soul, który w poprzedniej bitwie doznał ciężkiego urazu serca. Ratuje go tajemniczy lekarz, jednak leczenie pozostawia postaci tylko 66 dni życia. W tym czasie Soul wyrusza na poszukiwanie nowego serca i próbuje odnaleźć siebie w świecie kłamstw i zdrad.

Założyciel S-Game i producent gry Liang Qiwei określił ją jako historię opartą na wyrazistych tradycyjnych chińskich elementach. Twórcy opisują styl jako „kungfupunk”, łączący estetykę wuxia, atmosferę jianghu, steampunk, mechaniczne kończyny i elementy punkowe. W grze jest 30 rodzajów broni inspirowanych tradycyjnym chińskim uzbrojeniem, a ruchy do scen walki nagrywano z udziałem ponad 20 aktorów kung-fu, w tym hongkońskiego aktora Donniego Yena.

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