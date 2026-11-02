《影之刃零》Steam同时在线玩家突破72万——ECNS

由S-Game开发的中国动作角色扮演游戏《影之刃零》在发售当天，Steam同时在线玩家数突破72万。周四上线后不到一小时，在该平台同时游玩的用户数就超过30万。

据ECNS报道，该游戏销量已超过100万份。Steam和PlayStation 5的预售收入估计超过4300万美元。在正式发售前，所有平台上约有300万用户将该游戏加入愿望单。

评论家和用户评分

在初步评测中，《影之刃零》PC版在Metacritic上获得了88分（满分100分）的平均评分。这高于《黑神话：悟空》在该评分聚合网站获得的81分。

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在超过33,250名中文用户中，88%在Steam上给出了好评。在英语用户中，好评率也为88%。美国评论家特拉维斯·诺萨普给该游戏打出10分中的9分，称赞了战斗系统和Boss战。同时，他也指出了场景中的隐形屏障以及一些技术问题。

游戏剧情与风格

主角是一名武术大师索尔，他在此前的一场战斗中遭受了严重的心脏创伤。一名神秘医生救了他，但治疗只让这个角色剩下66天寿命。在这段时间里，索尔踏上寻找新心脏的旅程，并试图在充满谎言与背叛的世界中找回自我。

S-Game创始人兼游戏制作人梁其伟称，这是一部以鲜明的中国传统元素为基础的故事。创作者将其风格描述为“功夫朋克”，融合了武侠美学、江湖氛围、蒸汽朋克、机械义肢和朋克元素。游戏中有30种受中国传统兵器启发的武器，战斗场景的动作则由20多名功夫演员参与录制，其中包括香港演员甄子丹。

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