Китайская ролевая игра с элементами экшена Phantom Blade Zero, разработанная компанией S-Game, в день релиза превысила отметку в 720 тыс. одновременных игроков в Steam. Менее чем через час после запуска в четверг число пользователей, одновременно игравших в нее на платформе, достигло более 300 тыс.

Как сообщает ECNS, продажи игры уже превысили 1 млн копий. Выручку от предзаказов в Steam и PlayStation 5 оценили более чем в 43 млн долларов. До официального релиза игру добавили в списки желаемого около 3 млн пользователей на всех платформах.

Оценки критиков и пользователей

В предварительных обзорах ПК-версия Phantom Blade Zero получила среднюю оценку 88 из 100 на Metacritic. Это выше 81 балла, который Black Myth: Wukong получила на этом агрегаторе.

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Положительные отзывы в Steam оставили 88% из более чем 33 250 китайскоязычных пользователей. Среди англоязычных пользователей доля положительных оценок также составила 88%. Американский критик Трэвис Нортап оценил игру в 9 баллов из 10, отметив боевую систему и сражения с боссами. В то же время он обратил внимание на невидимые барьеры в локациях и отдельные технические проблемы.

Сюжет и стиль игры

Главным героем является мастер боевых искусств Соул, который получил тяжелое ранение сердца в предыдущей битве. Таинственный врач спасает его, однако лечение оставляет персонажу лишь 66 дней жизни. За это время Соул отправляется на поиски нового сердца и пытается найти себя в мире лжи и предательств.

Основатель S-Game и продюсер игры Лян Цивэй называл ее историей с ярко выраженными традиционными китайскими элементами в основе. Авторы описывают стиль как «кунгфупанк», сочетающий эстетику уся, атмосферу цзянху, стимпанк, механические конечности и панк-элементы. В игре есть 30 видов оружия, вдохновленных традиционным китайским вооружением, а движения для боевых сцен записывали с участием более 20 актеров кунг-фу, в том числе гонконгского актера Донни Йена.

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