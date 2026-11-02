The New York Times i grupa innych wydawnictw złożyły pozwy przeciwko Brave Software, twórcy przeglądarki Brave. Firma jest oskarżana o rzekome nielegalne skrobanie materiałów do szkolenia systemów sztucznej inteligencji oraz umożliwianie użytkownikom omijania płatnego dostępu do publikacji.

Jak informuje The Verge, pozew złożyły również firmy zarządzające New York Daily News, Chicago Tribune i Orlando Sentinel.

Zarzuty dotyczące indeksu Brave

W skardze wydawcy twierdzą, że Brave Software czerpała zyski ze swojego indeksu stron internetowych zebranych za pomocą skrobania. W szczególności, ich zdaniem, firma zapewniała firmom AI płatny dostęp do internetowych treści w czasie rzeczywistym z Brave Index.

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Powodowie twierdzą, że firmy AI mogły wykorzystywać ten indeks do szkolenia modeli, odpowiadania na konkretne zapytania użytkowników lub do obu tych celów. W skardze stwierdzono, że Brave rzekomo przekazywała treści chronione prawem autorskim wielu firmom AI. Wśród wymienionych firm są Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI i Cohere.

Roszczenia dotyczące funkcji Paywall blocker

Wydawcy wskazują również na funkcję Paywall blocker w przeglądarce Brave. Firma reklamuje setki czołowych wydawnictw jako dostępne za pośrednictwem tej funkcji. Powodowie twierdzą, że Brave nie zwracała się o zgodę na dostęp do ich stron, kopiowanie materiałów ani udostępnianie treści użytkownikom i firmom AI.

Rzecznik The New York Times, Graham James, oświadczył, że Brave ignorowała wielokrotne żądania wydawnictwa, by zaprzestać działań, które Times uważa za naruszenie praw autorskich. Brave, Anthropic, Mistral i Cohere nie odpowiedziały na prośbę o komentarz. Dyrektor ds. komunikacji Perplexity, Jesse Dwyer, nazwał twierdzenia zawarte w pozwie dezinformacją.

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