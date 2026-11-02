NYT等媒体因AI抓取内容起诉Brave——The Verge

《纽约时报》及其他多家出版物组成的团体已对Brave浏览器开发商Brave Software提起诉讼。该公司被指涉嫌非法抓取材料用于训练人工智能系统，并让用户能够绕过出版物的付费访问限制。

据The Verge报道，运营《纽约每日新闻》《芝加哥论坛报》和《奥兰多哨兵报》的公司也提起了诉讼。

有关Brave Index的指控

出版商在诉状中称，Brave Software将其通过抓取收集的网站索引进行了商业化。具体而言，他们表示，该公司向AI公司提供付费访问Brave Index中实时在线内容的服务。

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原告称，AI公司可能将该索引用于训练模型、回答用户的具体查询，或同时用于这两种目的。诉状称，Brave据称向多家AI公司提供了受版权保护的内容。其中包括Anthropic、Perplexity、Mistral、xAI和Cohere。

对Paywall blocker功能的主张

出版商还指出了Brave浏览器中的Paywall blocker功能。该公司宣传称，数百家领先出版物可通过该功能访问。原告称，Brave并未就访问其网站、复制材料或向用户和AI公司提供内容寻求许可。

《纽约时报》发言人格雷厄姆·詹姆斯表示，Brave无视了该报多次要求其停止相关行为的要求，而Times认为这些行为侵犯了版权。Brave、Anthropic、Mistral和Cohere未回应置评请求。Perplexity传播总监杰西·德怀尔称，诉讼中的说法是虚假信息。

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