NYT и другие СМИ подали иски против Brave из-за ИИ-скрейпинга — The Verge

The New York Times и группа других изданий подали иски против Brave Software, разработчика браузера Brave. Компанию обвиняют в предположительно незаконном скрейпинге материалов для обучения систем искусственного интеллекта, а также в предоставлении пользователям возможности обходить платный доступ к публикациям.

Как сообщает The Verge, иск также подали компании, управляющие New York Daily News, Chicago Tribune и Orlando Sentinel.

Обвинения в отношении индекса Brave

В жалобе издатели утверждают, что Brave Software монетизировала свой индекс сайтов, собранных путем скрейпинга. В частности, по их словам, компания предоставляла ИИ-компаниям платный доступ к онлайн-контенту в реальном времени из Brave Index.

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Истцы заявляют, что ИИ-компании могли использовать этот индекс для обучения моделей, ответов на конкретные запросы пользователей или для обеих целей. В жалобе говорится, что Brave якобы передавала защищенный авторским правом контент многим ИИ-компаниям. Среди таких компаний названы Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI и Cohere.

Претензии к функции Paywall blocker

Издатели также указывают на функцию Paywall blocker в браузере Brave. Компания рекламирует сотни ведущих изданий как доступные через эту функцию. Истцы заявляют, что Brave не запрашивала разрешения на доступ к их сайтам, копирование материалов или предоставление контента пользователям и ИИ-компаниям.

Представитель The New York Times Грэм Джеймс заявил, что Brave игнорировала неоднократные требования издания прекратить действия, которые Times считает нарушением авторского права. Brave, Anthropic, Mistral и Cohere не ответили на запрос о комментарии. Директор по коммуникациям Perplexity Джесси Двайер назвал утверждения в иске дезинформацией.

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