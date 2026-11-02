Platforma do tworzenia stron internetowych Squarespace redukuje 19% zatrudnienia, czyli około 300 osób spośród 1800 pracowników. Informuje o tym The Verge, powołując się na oświadczenie rzecznika firmy Jeffa Sidmana.

Wsparcie dla zwolnionych

Według Sidmana zmiany mają uprościć działalność firmy, wyraźniej określić jej priorytety i pomóc Squarespace szybciej przejść do kolejnego etapu rozwoju. Dodał również, że firma zapewni kompleksowe wsparcie pracownikom dotkniętym redukcją podczas okresu przejściowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zwolnieni pracownicy otrzymają podstawowe wynagrodzenie za 16 tygodni, a ich świadczenia medyczne zostaną utrzymane do maja 2027 roku.

Rozwój narzędzi AI

Redukcje następują nieco ponad dwa lata po aktywnym rozwoju Squarespace w dziedzinie sztucznej inteligencji. W 2024 roku firma zaprezentowała narzędzie Blueprint AI, które może tworzyć strony internetowe, a także generować teksty na strony, wpisy na blogi i opisy produktów. Mniej więcej w tym samym czasie firma private equity Permira sfinalizowała przejęcie Squarespace.

Czytaj nas na